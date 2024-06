Taylor Swift e Travis Kelce estão juntos desde o final do verão passado e a relação parece estar a ficar cada vez mais séria.

Quem o garante é Patrick Regan, amigo próximo e barbeiro do jogador do Kansas City Chiefs, que falou sobre o tema em entrevista ao podcast 'Your Day Off', quando foi questionado sobre se o casal estaria a preparar-se para subir ao altar.

"Espero que seja em breve, será divertido", afirmou, enfatizando, no entanto, que nenhum dos dois elementos do casal falou a respeito do tema e que não houve qualquer anúncio.

Sobre Taylor Swift, Regan afirmou que está a ser agradável conhecê-la. "É muito bom, porque eu agora conheço-a como pessoa. Ela é apenas uma pessoa muito simpática, mostra-se interessada no que estamos a dizer e não age como a celebridade mais famosa do mundo".