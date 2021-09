O panorama artístico acaba de sofrer uma dura perda com a morte de Igor Sampaio. O veterano dos palcos tinha sido internado no dia 31 de agosto devido a um acidente vascular cerebral (AVC) e morreu esta sexta-feira no Hospital de São José, em Lisboa. Tinha 76 anos.

Minutos após a notícia, Ruy de Carvalho, que ainda ontem tinha recorrido às redes sociais para desejar força ao colega e amigo, reagiu à triste perda. "Adeus querido Amigo... Não é justo. Até sempre", escreveu.

Também Noémia Costa não tardou em reagir. "Igor Sampaio, soube ontem que estavas hospitalizado liguei ao Luís Aleluia e perguntei o que se passava contigo (….) Lembro quando trabalhámos juntos era eu uma miúda. Eras um homem bom. Vai em paz, companheiro".

Leia Também: Ator Igor Sampaio "está hospitalizado", revela Joel Branco