Ao que tudo indica, o ator Igor Sampaio, de 76 anos, "está hospitalizado em S. José". A informação é revelada por Joel Branco na sua conta oficial de Instagram.

"Fiquei muito triste quando soube que o meu grande amigo ator Igor Sampaio está hospitalizado em S. José, desejo que melhore rapidamente pois não sei se ainda se fabricam seres humanos como ele", pode ler-se na publicação do também ator.

"Perdoem-me os colegas, mas foi a pessoa que mais me animou quando eu estava com as minhas angústias existenciais, que me alegrou faz uns anos quando o suicídio me passou pela cabeça. Eu quero muito, muito que ele melhore e volte para casa! E volte a ser o amigo como poucos que eu felizmente ainda tenho", termina.

