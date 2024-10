Esta segunda-feira, dia 7 de outubro, José Castelo Branco, partilhou um vídeo na sua conta oficial de Instagram com um apelo.

"Parem de me julgar! Não comentem o que desconhecem. A Verdade é como o Azeite na Água! Quem não deve não teme", começou por escrever.

No respetivo vídeo, que se trata de um 'Direto' feito pelo socialite na rede social, o mesmo fala do pedido de divórcio que recebeu por parte da mulher, Betty Grafstein, e do filho da mesma, Roger.

O socialite começou por dizer no vídeo que iria falar em português, pois o 'recado' dirigia-se ao "público de Portugal".

De seguida, de acordo com as suas palavras, Castelo Branco afirma que recebeu o pedido de divórcio através de uma carta assinada por Roger Grafstein.

"Eu disse e volto a repetir: o divórcio não é com a Betty, mas sim com o Roger", rematou. "O Roger, infelizmente, tem um problema muito grave com a mãe. Eu nunca me meti. Apenas soube, na altura do nosso casamento, que ela não falava com o filho, porque estava a entrar com uma ação judicial contra o filho".

O socialite prosseguiu: "Eu fiquei muito espantado e disse à Betty: 'Os pais não brigam com os filhos. É suposto os filhos não brigarem com os pais'. Mas pronto, ela lá tinha as suas razões. Mas eu consegui com que ela acabasse por fazer as pazes com o filho".

"Hoje não posso dizer nada. Só posso dizer que lamento", afirmou em tom de ironia. "Lamento, porque fiz crescer uma serpente dentro da minha própria casa".

Quase no final do vídeo de 13 minutos, José Castelo Branco dirige-se diretamente a Roger Grafstein, acusando-o de controlar as contas bancárias de Betty: "Ontem chegou-me aos ouvidos que o Roger até o apartamento me quer tirar. Até isso ele me quer retirar (...) O Roger vai fazer de tudo para acabar comigo".

Veja o vídeo completo.

Relembre-se que José Castelo Branco foi detido, em maio, por uma queixa de violência doméstica contra Betty Grefstein. O caso está sob investigação.

