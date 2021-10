A história de amor de Rui Unas e da mulher, Hanna Ibarra, começou há 20 anos, quando os dois se conheceram numa entrevista que fizeram um ao outro num evento. O momento poderá ser visto num vídeo único, agora partilhado pelo também ator na sua conta de Instagram.

"Quantos de vocês têm registado o momento em que falaram pela primeira vez com a mulher com quem estão casados há 18 anos? Aqui, no Panamá em 2001. Amanhã, iniciam-se oficialmente as celebrações", refere Rui Unas na legenda da publicação.

No vídeo, não perdendo a oportunidade para lançar o seu charme, ouve-se Unas a dizer: "Sente-se aqui um clima, uma tensão sexual".

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Rui Unas (@o_unas)

Hanna também partilhou o momento no Instagram, referindo: "Quis o destino... E não contrariamos! 20 anos depois desde 'encontro de culturas' festejamos hoje 18 anos de casados. Mi amor. Bendito destino".

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Mrs Panamá - Hanna Ibarra (@_mrspanama_)

A verdade é que é o amor acabou mesmo por surgir acabando por dar fruto a dois filhos: André, de 15 anos, e Rafael, de 10 anos.

