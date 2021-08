Rui Unas partilhou um divertido vídeo no qual surge com a mulher, Hanna Ibarra, a apanhar sol, enquanto este - com um sotaque angolano - reflete sobre a forma como a companheira lhe 'deu a volta'.

"Estas filhas da Eva, que nem portuguesas são, vêm de longe com um sotaque esquisito, é para evitar. Quando dão por ela já estão a fazer tudo. Vêm com estas falinhas mansas, com estes toques do diabo, estas mãos de serpente, quando dão por vocês estão a fazer tudo", afirma.

"Vão levar o lixo à rua, vão ao supermercado, fazem almoço, fazem jantar, às vezes limpam a sala com o aspirador... tenham cuidado", termina, já não aguentando as gargalhadas.

Veja o divertido vídeo.

Leia Também: Filho de Rui Unas atua pela primeira vez em televisão