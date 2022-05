Rui Bandeira deu início nos últimos dias a "uma grande aventura". O músico português foi convidado para fazer parte do leque de jurados de um programa da TV Record, no Brasil.

Através da sua conta oficial de Instagram, o pai de Bárbara Bandeira explicou que fará parte do leque de 100 jurados de uma versão do 'All Together Now' para jovens e crianças - que no Brasil tem o nome de 'Canta Comigo Teen'.

"Hoje foi o primeiro de três programas que vim gravar em São Paulo. Agradeço a Deus pelo convite e por fazer parte deste grande projeto que muito me honra! Deus no comando", realça Rui Bandeira ao mostrar nas redes sociais imagens captadas nos bastidores do formato.

