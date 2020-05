"Hoje foi um dia feliz. Muito feliz", é desta forma que Ruben Rua dá início a um desabafo partilhado nas suas redes sociais, onde fala pela primeira vez sobre a sua visita ao 'Programa da Cristina'.

"Sabia que em algum momento iria visitar a casa da Cristina Ferreira e quis o destino que fosse hoje", conta o apresentador, que tanto quanto se sabe é ainda um dos rostos da TVI.

Mas afinal, como surgiu o convite para que Ruben voltasse a ser entrevistado pela sua grande amiga?

"O convite surgiu ontem sem aviso, quase à mesma velocidade do meu sim. Não falámos de nada. Não combinámos nada. Absolutamente nada! Com a Cristina nunca foi preciso. A amizade que temos construído ao longo dos anos traduz-se também numa indubitável química televisiva, num discurso que se completa e onde sei que se em algum momento falhar, tenho a melhor a segurar-me sem nunca me deixar cair. Mas hoje foi diferente. A distância entre o apresentador e o entrevistado é colossal, como de Lisboa a Vancouver", conta.

De forma inesperada, o antigo modelo emocionou-se durante a conversa com a apresentadora ao recordar a sua família. Uma emoção que também não era esperada por si, garante. "Ontem, quando me deitei projectei uma conversa divertida e serena; não esperava que fosse tão emocionante e especial. A Cristina trouxe-me o Porto, a família, a moda, o globo, a televisão, o amor. Trouxe-me memórias, deu-me vida. Foi um momento feliz, muito feliz", diz.

Para o fim ficou a enigmática resposta aos rumores de que poderia estar de partida para a SIC e que este teria sido o motivo da sua visita ao 'Programa da Cristina'. Porém, para já, Ruben fala apenas no amor à televisão "numa morada sem bairro".

"Mas não foi só por isto. Quando cheguei ao estúdio e a vi reunida com a equipa (a maioria meus amigos), senti aquela força que vem de dentro, lá do fundo onde mora a felicidade. É uma morada sem bairro e um sentimento maior que a adrenalina. É o que sinto na televisão. Hoje foi um dia feliz. Muito feliz", conclui.

Leia Também: "Nunca te vi assim dão desmanchado", diz Cristina Ferreira para Ruben Rua