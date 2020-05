Esta quarta-feira, dia 27, Cristina Ferreira esteve à conversa com um dos seus grandes amigos, Ruben Rua. Ora, foi precisamente neste ambiente que o modelo, e agora também apresentador, acabou por ser surpreendido com uma mensagem que a mãe tinha gravado para ele.

Após ouvir a referida mensagem, de lágrimas nos olhos, Ruben afirmou: "Tenho muitas conversas com os meus pais e às vezes acho que existem coisas que não se dizem, eu não as digo muitas vezes, mas não quer dizer que não as possa sentir".

Perante este lado mais emocional de Ruben, Cristina disse: "Nunca te vi assim dão desmanchado".

"A minha família desarma-me, sem dúvida nenhuma. Se existe um ponto fraco, será sempre esse. É aquilo que te faz fazer sempre tudo e que eu sei que estará sempre incondicionalmente comigo", respondeu o convidado.

Pode assistir à conversa completa, aqui.

