O ex-concorrente do Big Brother 2024, David Maurício, esteve esta quarta-feira na TVI para explicar qual o ponto da situação da sua polémica relação com Daniela Ventura, também ela ex-participante do reality show, marcada por ciúmes e traição. Atualmente, o jovem de 23 anos quer dar um tempo no relacionamento.

"Eu fisicamente não estive com ninguém, nem vi ninguém, foi uma troca de mensagens com uma pessoa que eu não conhecia. Deparei-me num mundo onde não estava habituado", começa por explicar David, dando conta dos contornos da traição na conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e assumindo que foi "um erro".

De recordar que, quando ambos estavam dentro da casa do 'Dilema', Maurício confessou durante uma conversa com Marie que não estava "feliz" ao lado de Niella, como esta é atualmente tratada, e revelou que a traiu.

"Errei lá fora com ela… Tenho 23 anos e sou homem… A religião dela não permite fazer nada", disse, na altura.

Durante a conversa, Maurício conta que Daniela descobriu a traição por ter visto "mensagens mais específicas", ainda que sem o seu consentimento, salientando que tinham "discussões" e ele "lhe negava o acesso ao telemóvel", mas acabava por ceder "com muita pressão".

O ex-capitão do 'Dilema' revelou ainda que a religião de Daniela esteve na base da discórdia.

"Eu nunca lhe pedi em namoro e nunca lhe pedi em casamento, até porque a religião dela [muçulmana] não permite nem namorarmos nem casarmos. Estávamos juntos, mas era mais ou menos aquela ideia de casal do 'Big Brother'", declarou Maurício, referindo que "havia um compromisso mas não era assumido" - devido à religião de Daniela - e que não tinham uma "vida de casados", como ela mencionou dentro do programa.

"Víamo-nos aos fins de semana, íamos passear, uma vez ou outra durante a semana ia ter com ela", relata o jovem de 23 anos, que assume que "não sabia realmente nada" sobre a religião.

David Maurício revelou ainda que Daniela lhe "impunha que eu trocasse de religião para casar, para ter uma família, etc.", algo que ele "ponderava" por gostar "tanto da pessoa".

Maurício diz ainda "que se sentiu pressionado a ficar com ela", admite que "ama Daniela", mas ressalva que "amar não chega".

Entretanto, Cristina Ferreira questiona se o casal está junto atualmente, pergunta à qual Maurício revelou que precisa "de um tempo" para si.

"Depois da gala, nós passámos umas cinco ou seis vezes um pelo outro e nenhum de nós teve a coragem de olhar nos olhos. Seguimos a nossa vida, fomos para casa e, no dia a seguir, houve umas mensagens como se nada tivesse acontecido da parte dela. E aí que eu digo que preciso de um tempo para mim, não quer dizer que seja um tempo para a relação. Tenho que assentar as minhas ideias e preciso de ser eu neste momento. Não preciso de um casal", relatou o jovem.

"Estou a pensar em mim, não quero ter relação nenhuma neste momento. Eu quero estar bem comigo porque eu também não estou bem comigo", lamentou David Maurício.

A apresentadora do programa esclareceu, por fim, a ausência de Daniela Ventura, revelando que foram ambos convidados, mas David negou a entrevista em casal. Ainda assim, Cristina Ferreira deixou "as portas abertas" a Daniela para ela contar a sua versão da história.

Veja o momento.

