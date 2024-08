David Maurício tem estado no centro da polémica. Em causa está o seu relacionamento com Daniela Ventura, iniciado no reality show 'Big Brother', que já cá fora não terá corrido da melhor maneira dada a infidelidade por parte de David.

Numa conversa com Marie, Maurício abordou precisamente o assunto, confessando que não estava "feliz" ao lado de Niella, como esta é tratada.

"Errei lá fora com ela… Tenho 23 anos e sou homem… A religião dela não permite fazer nada", confessou.

"Deparei-me no meio da fama e sou um gajo bonito, estás a ver? Deparei-me com uma cena que nunca tive, relativizei um pouco essa cena, fiz merd*, mas se ela está comigo é porque perdoou. Não tenho que estar para sempre a levar com essas críticas", considerou.

"Acho que é só a forma como gostamos um do outro que mantém isto vivo, mas é mau. Os meus dias são infelizes, não vale estar a negar, mas depois gosto dela e acho que sente exatamente o mesmo", completa.

Curiosamente, a ouvir toda a conversa, estava Daniela...

Veja o momento.

