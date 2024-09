A jovem decidiu manifestar-se sobre a entrevista do ex-namorado feita no início da semana no programa 'Dois às 10'.

David Maurício esteve no 'Dois às 10', na quarta-feira, onde fez revelações sobre a traição a Daniela Ventura e deixou claro que o casal está separado após a saída do 'Dilema'. A ex-concorrente permaneceu em silêncio, mas por pouco tempo. Na quinta-feira, Daniela Ventura reagiu à entrevista na rede social X (antigo Twitter). "Certas atitudes só merecem mesmo o nosso silêncio. Ah e um 'retweet' ou outro", pode ler-se na publicação. Daniela Ventura não esteve presente no programa no mesmo dia, apesar do convite ter sido endereçado a ambos. Isto porque David negou a entrevista em casal. Cristina Ferreira deixou "as portas abertas" a Daniela para também ela contar a sua versão da história. Leia Também: David Maurício sobre relação com Daniela: "Preciso de um tempo para mim"