Depois de ter esperado mais de um ano, Cristina Ferreira recebeu finalmente na sua casa, na SIC, um grande amigo que conheceu na estação rival, Rúben Rua.

Presença que chega depois de Cristina ter anunciado, esta terça-feira, nas stories da sua página de Instagram: "Amanhã recebo em casa uma das pessoas mais importantes da minha vida".

Convidado especial que foi revelado na manhã desta quarta-feira. O apresentador da TVI surpreendeu tudo e todos ao aparecer n'O Programa da Cristina' para falar sobre a sua vida e carreira em televisão.

Além de abordar o percurso na TVI, recordou o casamento com Sofia Ribeiro e não escondeu a nova relação.

Rúben contou que o namoro começou no verão do ano passado. A companheira não está neste momento em Portugal, uma vez que vive no Canadá.

"É muito difícil, custa muito, não nasci para ter uma relação á distância, nunca quis. Foi uma consequência inesperada. Depois de alguns meses cá, o plano era vivermos juntos. Entretanto, houve uma proposta que mudou a nossa realidade e tem sido uma relação gerida à distância desde setembro. Quando percebes que já é difícil, acontece isto... Mas quando te queres muito alguma coisa, consegues, em qualquer área na nossa vida, seja no amor, no trabalho, na amizade...", partilhou.

A presença do apresentador levantou logo as suspeitas, nas redes sociais, de este vir a mudar de estação e começar a trabalhar na SIC, como pode ver na caixa de comentários de uma publicação de Cristina Ferreira, onde mostra uma foto de ambos no programa:

No entanto, não foi feito nenhum anúncio até à data. Antes de abandonar o programa, Cristina apenas disse ao colega e amigo: "Chamaram-te muitas vezes o menino da Cristina porque eu sei que fui eu que te pus ali, que te dei palco, não fiz mais nada para além disso. Foste tu, sozinho, que foste conquistando as tuas oportunidades. Acho mesmo que a televisão tem espaço para ti, espero que ela reconheça isso".

Por sua vez, Rúben agradeceu as palavras e referiu o quanto Cristina é importante na sua vida, afirmando mesmo que esta é "uma referência" para si.

