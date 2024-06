Se no primeiro dia da Royal Ascot foi possível ver figuras como os reis Carlos e Camilla ou a princesa Ana, no segundo dia foram os mais novos que se tornaram no centro das atenções.

O príncipe William marcou presença esta quarta-feira, dia 19 de junho, no evento e desfrutou da companhia das primas, a princesa Beatrice e Zara Tindall, assim como do marido desta última, Mike Tindall. A rainha Camilla, desta vez sem o marido, esteve presente.

Também a mãe de Kate, Carole Middleton, marcou presença ao lado do genro neste segundo dia das corridas.

Percorra a galeria e veja as fotografias dos 'royals' no segundo dia deste que era um dos eventos anuais preferidos da rainha Isabel II.

