Rita Santos é uma das concorrentes do 'Big Brother 2021', da TVI, mas não é completamente desconhecida.

A jovem de Anadia já participou em outro programa da estação rival, a SIC.

Em 2019, Rita Santos inscreveu-se no 'Carro do Amor' e tentou a sua sorte duas vezes. No entanto, não conseguiu encontrar o amor.

