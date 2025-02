Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme, dois dos grandes nomes do entretenimento do nosso país, protagonizaram algumas polémicas no passado.

A alegada má relação das duas parece ter mesmo ficado lá atrás e prova disso é que ultimamente tem tido muitos encontros à frente das câmaras.

Na próxima quinta-feira, 6 de fevereiro, os telespectadores vão poder ver novamente uma conversa entre as duas. A página de Instagram da SIC promoveu a conversa das comunicadoras.

"Viajamos pelas mais belas memórias de infância e adolescência de Teresa Guilherme numa conversa a não perder."