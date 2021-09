Ana Barbosa teve uma conversa franca com Ana Morina sobre a sua prestação no 'Big Brother' e relacionamento com os restantes colegas de casa.

"Eu quero conhecer as pessoas todas, não quero aceitação de ninguém. Entraram 20 pessoas e eu quero conhecê-las. Até acho que me falta conhecer muito gente", sublinhou, referindo Ana Catarina, Joana e a própria Ana Morina como exemplos.

"Acho que é muito fácil as pessoas dizerem assim: 'Ainda não fui ao pé de ti porque não tive disponibilidade e acho que isso é uma desculpa um bocado fraca'", completou.

