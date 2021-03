Medem 66,04 centímetros de largura e 50,8 centímetros de altura, só foram produzidos 500 exemplares e estão a ser vendidos a 1.475 dólares, cerca de 1.238 euros. Os fãs de Rihanna aguardam pelo lançamento de um novo disco desde 2017, uma vez que o último álbum, "Anti", já remonta a 2016, mas a cantora, compositora, designer de moda, empresária e atriz barbadense de 33 anos preferiu surpreendê-los com um registo visual de cariz autobiográfico, com capa em tecido, com mais de um milhar de fotografias.

A versão original, com um formato mais tradicional, custa 140 € mas, ao contrário da nova proposta em formato queen size, como a intérprete de "Umbrella" a batizou, não exibe o nome da artista numa placa metálica cortada a lazer, um pormenor de sofisticação que torna o novo livro um disputado objeto de coleção. "É uma peça de arte da qual eu me orgulho muito", refere. Nas redes sociais, têm sido muitas as publicações dedicadas ao novo lançamento de Rihanna, que também tem uma nova coleção de moda.