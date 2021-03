Bayahibe, na República Dominicana, foi o destino que Aurea elegeu para uns dias de descanso em fevereiro de 2020, antes da pandemia global de COVID-19 ter obrigado milhões de portugueses a permanecer em casa. Nostálgica e saudosista, a cantora, compositora e atriz alentejana de 33 anos partilhou, nas últimas horas, com os fãs fotografias inéditas da viagem. As imagens foram-lhe enviadas pelo fotógrafo que acompanhou a intérprete de êxitos como "I didn't mean it" por terras caribenhas.

"Quando o meu mano Ângelo Sousa se lembra que, faz hoje um ano, estávamos em Bayahibe e me diz que tem umas fotos esquecidas no computador. Achei que as devia publicar, não só pelo trabalho dele que é incrível, mas também pela nostalgia que sinto ao olhar para elas", assumiu ontem a artista nas redes sociais. "Coisa mais estranha, por um lado parece que foi ontem, por outro parece uma eternidade", comentou, pouco depois, o fotógrafo, que também já retratou intérpretes como Mariza e Marisa Liz.