Rihanna foi uma das mais notadas presenças na Golden Party, festa organizada por Jay-Z no âmbito da cerimónia dos Óscares. A cantora deslumbrou com o look escolhido para a ocasião.

Arrojada, como sempre, Rihanna apostou num vestido comprido que combinava uma saia preta com uma parte de cima transparente. O visual deixou à vista a sua enorme barriguinha de gravida.

A cantora, recorde-se, aguarda a chegada do primeiro filho, fruto da relação com A$AP Rocky.

