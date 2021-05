Desde que confirmaram publicamente a separação que Iker Casillas e Sara Carbonero têm estado no centro das atenções, com manchetes que nem sempre correspondem à verdade, como nos garante o ex-jogador.

Iker Casillas deixou uma nota no Twitter onde se refere a "notícias publicadas nestas últimas semanas sobre a sua pessoa". "Vejo-me obrigado a emitir este comunicado com a intenção de clarificar diferentes aspetos relacionados com a minha vida pessoal e a da minha família", disse.

"O caso mediático a que estamos a ser submetidos, tanto a minha família como eu pessoalmente, está a gerar-nos um dano irreparável. Gostaria de enfatizar que a nossa separação foi amigável e no comunicado que emitimos, eu e a minha mulher, pedimos respeito a ela, aos meus filhos e a mim. Lamentavelmente, isso não está a acontecer", acrescentou de seguida, referindo que, por isso, decidiu recorrer ao tribunal.

"[...] Diversas revistas publicaram notícias sobre o meu estado de saúde, fazendo entender que tinha sofrido uma recaída da doença que superei, quando se tratou de um simpres ataque de alergia. Insisto, todas as afirmações falsas que estão a gerar sobre a minha pessoa, têm de ser provadas nos próximos meses nos correspondentes tribunais", destacou ainda.

Veja o comunicado na íntegra:

Recorde-se que o agora ex-casal tem dois filhos em comum, os pequenos Martín e Lucas.

