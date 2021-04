Sara Carbonero e Iker Casillas já assinaram os papéis de divórcio. Ambos deslocaram-se ao tribunal na passada terça-feira, 6 de abril, para esse efeito e em 20 dias, a partir dessa data, estarão divorciados, depois de terem dado o nó em 2016.

Segundo a revista Diez Minutos, o acordo a que o agora ex-casal chegou dá à jornalista a custódia dos filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro, enquanto o ex-jogador de futebol manterá um regime de visitas flexível.

Os meninos vão viver com a mãe na casa de campo que já foi a residência da família, em La Finca, em Pozuelo de Alarcón. Já Iker, adianta a Diez Minutos, vai morar no casa que comprou no verão passado, na rua Pintor Rosales, no centro de Madrid.

