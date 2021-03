Depois dos rumores da separação e das notícias que desmentiam tais informações, Sara Carbonero e Iker Casillas quebraram o silêncio e emitiram um comunicado onde confirmam que o casamento chegou ao fim.

"Tanto o Iker como eu sentimos-nos muito orgulhosos da família que construímos e de podermos partilhar um amor que nos encheu de felicidade durante todos estes anos de união", começa por referir a nota que foi partilhada na página de Instagram da jornalista e apresentadora espanhola.

"Hoje o nosso amor como casal segue caminhos diferentes, mas não distantes, pois continuaremos juntos na maravilhosa tarefa de ser pais dedicados como temos feito até agora. É uma decisão muito cuidadosa e que tomamos de comum acordo", acrescenta.

"Respeito, carinho e amizade vão sempre permanecer", afirma ainda, destacando que "a prioridade é, a partir do amor e do compromisso, partilhar o bem-estar e a educação dos filhos e protegê-los para que cresçam num ambiente estável e saudável".

"Com estas palavras pedimos que a nossa privacidade seja respeitada neste momento de mudança. Estas serão as únicas palavras públicas que faremos no presente e no futuro. Muito obrigada pela compreensão", remata.

Uma comunicado que foi também partilhado na página de Instagram de Iker Casillas.

