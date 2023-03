Já foi revelado o primeiro retrato do rei Carlos III desde que subiu ao trono. Trata-se de uma imagem mais pessoal, se não mesmo íntima, do soberano, cuja autoria é do artista Alastair Barford.

Carlos III aparece de fato azul, camisa branca e gravata cor de rosa. Numa pose mais descontraída, este surge com a mão no bolso.

Um dos acessórios que se destacam é a sua pulseira que lhe foi oferecida pelo líder indígena Domingo Peas. Trata-se de um símbolo da luta do soberano contra as alterações climáticas em prol da sustentabilidade.

Segundo o Evening Standard, o retrato demorou duas semanas até ficar concluído.

O artista, de 36 anos, referiu ao The Times que queria captar a "sensibilidade e a cordialidade" de Carlos III, sendo que também era importante retratar a sua "expressão amigável".

Embora não seja um retrato oficial, este foi adquirido pela Illustrated London News de maneira a fazer capa na edição especial da coroação.



© Lastair Barford | Illustrated London News

