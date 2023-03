No início desta semana, o príncipe Harry apareceu inesperadamente no Supremo Tribunal de Londres para uma audiência no âmbito de um processo contra a empresa responsável por publicações como o Daily Mail.

"O problema desta aparição é que é uma surpresa e os Sussex gostam de surpreender", notou o comentador real Richard Fitzwilliams em declarações ao Express.

"São sempre imprevisíveis e ninguém esperava isto", continua.

"Claramente não foi planeado porque o Carlos, que era para ir para França, vai para a Alemanha na quarta-feira [hoje]", faz saber, referindo-se à visita do soberano que foi cancelada devido aos protestos em Paris.

"É muito difícil imaginar o que ele e o rei diriam um ao outro. Como é que podes confiar e contar algo sensível sabendo que pode ir parar a um livro ou a um artigo?", questiona ainda o comentador.

Vale notar que desde que Harry e Meghan Markle começaram a falar publicamente sobre os bastidores da realeza, algo que começou com a entrevista a Oprah Winfrey, que os membros da realeza têm tido um especial cuidado na forma como comunicam com o casal.

