Sofia Richie está, oficialmente, a seguir em frente, depois do fim do seu relacionamento com Scott Disick. As mais recentes notícias dão conta de que a filha de Lionel Richie encontra-se agora interessada no empresário Matthew Morton, sendo que os dois já saíram diversas vezes.

Ora, relativamente a Sofia e Scott, o seu namoro foi marcado por altos e baixos, no entanto, os dois decidiram que a separação seria o melhor pois a jovem não estava preparada para ser madrasta de três crianças.

Se bem se recorda, Disick é pai de Mason, Reign, e Penelope, fruto do anterior relacionamento com Kourtney Kardashian.

A decisão da modelo foi, inclusive, encorajada pela sua própria família, que considerava que merecia um novo amor sem esta responsabilidade tão grande.

