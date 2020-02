Afinal, a relação de Meghan Markle com a mãe, Doria Ragland, não é assim tão próxima quanto tinha aparentado até aqui. O distanciamento entre a esposa do príncipe Harry e a sua mãe está a ser noticiado pela revista US Weekly.

“Ela só ia a Toronto ver a Meghan uma ou duas vezes por ano quando ela estava a filmar a série ‘Suits’. A Meghan não é tão próxima da mãe quanto parece”, garantiu uma fonte.

A mesma publicação adianta ainda que a professora de yoga, de 63 anos, vive atualmente em Los Angeles e não tem planos para alterar sua rotina e mudar-se para o Canadá, onde Meghan e Harry vão passar a viver.

“Ela não tem planos para se mudar para o Canadá”, garante.

