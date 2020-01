Uma mãe e blogger de Missouri viu o seu número de seguidores duplicar por causa de uma fotografia que partilhou e na qual saltaram à vista as suas parecenças com Meghan Markle. Akeisha Land tornou-se viral nas redes sociais no início desta semana, devido à imagem onde aparece com a filha, a pequena Greyson.

"Pareces mesmo a Markle! És linda! Toda a tua família é linda", disse uma seguidora. "Pensei que fosses a Meghan de repente", acrescentou outra.

Veja a fotografia de que falamos e partilhe connosco a sua opinião. É ou não parecida?

Meghan Markle © Getty Images