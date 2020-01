Desde que Harry e Meghan Markle decidiram afastar-se da família real britânica que a imprensa internacional revelou que os duques de Sussex tinham escolhido viver numa casa em Vancouver Island, no Canadá.

Contudo, ainda não se sabe ao certo a localização da casa, pelo que os paparazzi e jornalistas não se cansam de a tentar descobrir e ver.

No entanto, consta que a população do Canadá tem feito de tudo para proteger a privacidade da família.

Miles Arsenault, que tem um barco de transporte, declinou o pedido de uma empresa de televisão japonesa para visitar a ilha e ver a propriedade de Meghan e Harry.

"É uma invasão de privacidade", afirmou em declarações ao As It Happens, uma estação de rádio, revelando que se recusou a trabalhar com as pessoas em questão.

Miles acrescenta ainda que a viagem, à volta dos 300 euros, não iria ser grave para as suas finanças e para além disso sempre simpatizou com os duques.

