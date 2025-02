Meghan Markle e o Príncipe Harry estão no Canadá para os Jogos Invictus de 2025. No dia 8 de fevereiro, os duques de Sussex jantaram no restaurante indiano Vij's, em Vancouver, um espaço que já tinham visitado no passado.

O casal estava acompanhado por Michael Bublé e pela mulher, Luisana Lopilato. Entretanto, Meghan Markle fez uma revelação surpreendente à chef do restaurante, Vikram Vij.

"A Meghan disse-me que, durante as gravidezes, só comia comida indiana e eu disse-lhe que foi a melhor coisa que fez", contou a chef à revista Hello!.

Numa fotografia entretanto partilhada, Meghan e o príncipe Harry posaram com Vij e com os funcionários do restaurante na cozinha. "Eles são incríveis, extremamente lindos e muito amigáveis", disse Vij.