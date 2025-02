Os últimos dias de Harry e Meghan Markle têm sido passados no Canadá, uma vez que este foi o país eleito para a edição de 2025 dos Invictus Games, competição desportiva criada pelo príncipe destinada a veteranos feridos em guerra.

As aparições do casal no evento têm sido constantes e não demorou muito até que surgissem críticas dirigidas à duquesa de Sussex.

Um gesto em particular chamou a atenção de forma negativa, evidencia a revista Vanitatis. Falamos do momento em que a ex-atriz decidiu empurrar uma mulher de cadeira de rodas de maneira a que ficasse bem na fotografia.

Para além disso foi criticada pela forma como, alegadamente, mudava de atitude quando percebia que estava a ser fotografada ou filmada.

Indiferente às críticas, Meghan tem aproveitado ao máximo o evento, mostrando-se sempre bastante unida a Harry.

Leia Também: Desejos na gravidez? Meghan Markle teve um bastante específico