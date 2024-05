Não se sabe se o príncipe Harry planeia encontrar-se com o pai, o rei Carlos III, quando viajar para Londres na próxima semana.

Recorde-se que o duque de Sussex vai regressar à terra natal para a comemoração do 10.º aniversário dos Jogos Invictus e vai sozinho, pois a mulher, Meghan Markle, ficará em casa, na Califórnia, com os dois filhos de ambos.

De acordo com a imprensa internacional, quando Harry viajar para Londres o pai, o rei Carlos III, irá estar em Inglaterra, o que aumenta a esperança de um reencontro. No entanto, mesmo que estejam juntos, provavelmente será "breve", como relata o The Telegraph. Isto porque o monarca britânico está "bastante ocupado".

Carlos III retomou esta semana a agenda real depois de ter estado ausente por causa do tratamento contra o cancro. Neste momento, o rei tem vários compromissos agendados.

Esta será também a primeira vez que Harry viaja para Londres depois de ter estado na terra natal numa visita ao pai em fevereiro. O encontro, na altura, deu-se após a notícia do diagnóstico de cancro do rei.

