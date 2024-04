Recentemente, foi confirmado que o príncipe Harry vai viajar até Londres no início de maio para a comemoração do 10.º aniversário dos Jogos Invictus. No entanto, a mulher do duque de Sussex, Meghan Markle, não o vai acompanhar.

De acordo com o E! News, Meghan Markle irá ficar em casa, na Califórnia, com os filhos de ambos, os pequenos Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois.

A imprensa internacional relata ainda que depois da ida a Londres, Harry vai viajar com Meghan numa visita à Nigéria, no final de maio.

De recordar que a última vez que Harry viajou até à terra natal foi em fevereiro. Na altura também foi sozinho visitar o pai, o rei Carlos III, após o monarca ter anunciado o diagnóstico de cancro.

