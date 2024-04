O Príncipe Harry vai regressar ao país natal muito em breve. De acordo com a People, o filho mais novo do rei Carlos III vai viajar para Londres no dia 8 de maio para a comemoração do 10.º aniversários dos Jogos Invictus.

A informação foi confirmada este domingo, dia 28 de abril, também de acordo com a revista, que conta ainda que a data vai ser assinalada com uma cerimónia religiosa na Catedral de São Paulo. Harry irá participar na cerimónia.

De recordar que o príncipe vive atualmente nos EUA com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos que têm em comum, Archie e Lilibet.

