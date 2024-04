Depois de ter estado nos últimos meses afastado por causa do tratamento contra o cancro, o rei Carlos III retomou a agenda real esta terça-feira, dia 30 de abril.

Na companhia da mulher, Camilla, o monarca britânico, de 75 anos, visitou um centro de tratamento contra o cancro e cumprimentou pacientes e profissionais de saúde. Veja algumas imagens na galeria.

De recordar que Carlos III não é o único membro da realeza que foi recentemente diagnosticado com cancro. Também a nora do rei, Kate Middleton, foi diagnosticada com cancro no início do ano.