O rei Carlos III retomou a sua agenda, que estava suspensa desde que se soube que tinha cancro, no início de fevereiro, e fê-lo com um ato simbólico.

O soberano visitou, em conjunto com a rainha Camilla, os doentes do Centro Oncológico Macmillan do University College Hospital, em Londres, e que tal como Carlos também estão a receber tratamentos para o cancro.

Enquanto esteve no local, o rei sentou-se com alguns doentes e, em conversa, revelou como se sentiu quando soube que tinha cancro.

"É sempre um pouco chocante, não é? Quando nos dizem [que temos cancro]" disse o rei, que falou pela primeira vez sobre aquilo que sentiu nesse momento. Em conversa com outros pacientes revelou que também esta tarde teria tratamento.

