Carlos III continua a lidar da melhor maneira com o cancro e a viver da forma "mais normal possível", revelou um assessor real no final da digressão do monarca e da mulher, rainha Camilla, ao Canadá.

O soberano continua a fazer os tratamentos necessários, contudo, nem a mulher, nem os médicos, o conseguiram convencer a abrandar o ritmo.

"O que se aprende com esta doença [cancro] é que simplesmente se gere. E é isso que ele faz. A medicina fez avanços incríveis e, sinceramente, não vejo nenhuma diferença nele", realçou o assessor.

"Desde que se faça o que os médicos dizem, pode levar-se uma vida o mais normal possível e é exatamente isso que ele tem feito", continua.

"Não é segredo que ele continua a fazer tratamentos, mas como está em forma está a lidar muito bem com tudo. Como toda a gente sabe, ele é guiado pelo dever, então simplesmente segue em frente", completa.

