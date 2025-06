O rei Carlos III está "furioso" com erros que fizeram com que o número de faisões diminuísse em Sandringham, o que pode levar ao cancelamento de uma tradição natalícia.

De acordo com o The Sun, o monarca corre o risco de ver cancelada a caça anual no Boxing Day - realizada no dia depois do Natal, 26 de dezembro. Uma pessoa que trabalhava na propriedade de Norfolk e que era responsável pela organização deste evento foi demitida.

"Foi uma grande confusão... Sem pássaros", comentou uma fonte, afirmando que "o rei não aceitou".

Carlos III, que apoia práticas rurais tradicionais, pode vir a ficar sem a sessão de fotografias anual pelo Boxing Day - uma das preferidas da família real. Esta ocasião é vista como uma rara oportunidade de união familiar, apesar dos protestos de ativistas dos direitos dos animais, que não gostam, sobretudo, que as crianças participem, relata ainda o The Sun.

