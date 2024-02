Cristina Ferreira e João Monteiro são o casal do momento. Após semanas de especulações, eis que o casalinho confirmou o romance durante uma viagem paradisíaca, às Maldivas, partilhando o primeiro retrato em comum. Essa imagem, inclusive, acabou por ser recriada por Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira, e outros admiradores da apresentadora.

A propósito deste relacionamento, que foi o Tema da Semana, lembramos a primeira - e única vez - que Cristina Ferreira e João Monteiro se cruzaram em televisão.

Tal aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, no programa 'Dois às 10'. Cristina Ferreira, que está a substituir Maria Botelho Moniz no programa, e Cláudio Ramos, entrevistaram a família de Francisco Monteiro, sendo que entre os presentes estava João Monteiro.

Veja o momento aqui.

Importa notar que o tenista foi três vezes ao programa matutino da TVI. Na primeira não se cruzaram e na terceira também não, contudo, no dia a seguir, terão ido, alegadamente, para a Comporta - conforme poderá recordar.

Ao longo desta semana foram surgindo novas informações sobre o casalinho. Manuel Luís Goucha afirmou numa entrevista que o namoro teria começado há dois meses, algo que acabou por ser comentado por Cristina.

Atualmente, o casalinho encontra-se a namorar à 'distância', uma vez que o tenista viajou para os Estados Unidos.

Também esta semana, a apresentadora divulgou a capa da revista 'Cristina', a qual é protagonizada por Francisco Monteiro, irmão de João.

Leia Também: As primeiras imagens da entrevista de Cristina Ferreira ao 'cunhado'

Leia Também: Com namorado longe, Cristina Ferreira aproveita saída com amigos