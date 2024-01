Cristina Ferreira separou-se de António Casinhas, pai do seu único filho, em 2011 e, desde então, a apresentadora tem vindo a ser associada a várias pessoas, sendo que nenhum desses romances acabou por ser confirmado. Agora, há mais uma ligação a envolvê-la, com rumores muito fortes e já difíceis de ignorar.

Na Internet, mais concretamente na rede social X, antigo Twitter, têm surgido várias partilhas que destacam pormenores das publicações de Cristina Ferreira no Instagram e nas quais é possível encontrar pequenos indícios que aparentam uma proximidade a João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do 'Big Brother 2023'.

Os rumores sobre este romance surgiram ainda no final do ano passado, quando Cristina se deslocou até à Comporta para celebrar uma 'passagem de ano antecipada'. Nessa altura, entre as partilhas que fez, mostrou-se a beber duas garrafas de vinho e sobre a mesa tinha cinco copos. Ainda assim, nessa mesma altura, mostrou-se com os amigos Jorge Frade, Ruben Correia e Catarina Duarte, o que indica que faltou mostrar uma outra pessoa que também se terá juntado ao grupo.

© Reprodução Instagram

O que adensou depois a curiosidade dos fãs foi o facto de João Monteiro, também no dia 30 de dezembro, ter partilhado uma fotografia onde surge muito sorridente, junto a um edifício branco. Ainda assim, não passou despercebido o facto de um dos candeeiros exteriores deste edifício ser exatamente igual a um que é possível ver nas partilhas de Cristina, feitas na Comporta, o que levou os cibernautas a crer que João também estaria com a comunicadora nesta zona de Alcácer do Sal.

À esquerda, a publicação de Cristina. À direita, a publicação de João. A vermelho assinala-se o candeeiro que parece ser semelhante em ambas as fotografias, bem como um poste de madeira que também aparenta repetir-se.© Reprodução Instagram

Já no início de janeiro, e poucas horas depois de Francisco Monteiro ter sido consagrado como vencedor do 'Big Brother', foi feito um comentário por Maria Adriana Faria, mãe do participante, que diz: "Quem meus filhos beija, meu coração adoça... obrigada e felicidade para o vencedor e para a apresentadora". Cristina, por outro lado, agradeceu à mãe de Francisco e João "pelo carinho.

© Reprodução Instagram

Há poucos dias, Cristina partilhou uma story no Instagram e acrescentou um emoji de um coração roxo. João Monteiro, por seu turno, fez também ele uma publicação e usou precisamente o mesmo emoji, tendo acrescentado um outro azul.

À esquerda, a publicação de Cristina. À direita, a publicação de João.© Reprodução Instagram

Ainda assim, e apesar de todos os acontecimentos supra mencionados, são os mais recentes que acentuam toda a teoria de que poderá, efetivamente, existir um romance entre os dois. Cristina Ferreira já começou ontem, dia 12 de janeiro, a ultimar os preparativos de mais uma edição da 'Cristina Talks', na Altice Arena, e parece que também João Monteiro esteve presente na maior sala de espetáculos do país.

De acordo com as publicações feitas pela apresentadora, Jorge Frade integra a equipa que está a preparar o evento, sendo que na mais recente partilha de João no Instagram é possível ver precisamente o ex-namorado de Fanny, de costas.

À esquerda, a publicação de Cristina. À direita, a publicação de João© Reprodução Instagram

Para além disso, e já fora da Altice Arena, Cristina revelou que iria ficar instalada no hotel Myriad, situado no Parque das Nações, e mostrou até um vídeo do quarto. No reflexo de um vidro, conforme não escapou aos cibernautas, parece ver-se um homem vestido com uma camisola semelhante à que João tem na foto deixada no Instagram, ao lado de Frade.

A vermelho, o reflexo que parece ser de João Monteiro.© Reprodução Instagram

A caixa de comentários da última publicação de João, em menos de nada, encheu-se de mensagens de pessoas que dizem aprovar a suposta relação com Cristina e há até já uma hashtag já criada para quem gosta do casal: #Tinão [junção de Tininha e João].

Os comentários dos fãs, que insistem na hashtag #Tinão© Reprodução Instagram

Ao início da tarde, depois de findada mais uma edição da 'Cristina Talks', Cristina fez uma nova publicação que se tornou viral. "Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão…e o AMOR cruzou-se com ela", escreveu a apresentadora na legenda de várias imagens, sendo que na última surge a abraçar... João Monteiro. Leia Também: Apaixonada? Cristina Ferreira diz que "amor cruzou-se" com ela

Cristina Ferreira e João Monteiro seguem-se nas redes sociais mas têm optado por não trocar 'gostos' nem comentários. O Fama ao Minuto apurou ainda que a conta do irmão de Francisco foi uma das últimas a ser seguida pela apresentadora e que João passou a seguir recentemente várias pessoas que trabalham com Cristina.

Até ao momento, nem Cristina Ferreira nem João Monteiro se pronunciaram acerca destas notícias. Vale reforçar que existe, também, a possibilidade de o irmão de Francisco se ter juntado à empresa de João Frade, o que ajudaria a justificar a aproximação a Cristina, bem como a presença nos eventos pela apresentadora realizados.

