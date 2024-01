Os portugueses estão ansiosos pela confirmação de um rumor que, a cada hora que passa, ganha cada vez mais força. Cristina Ferreira tem vindo a ser associada a um alegado romance com João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, e a sua mais recente partilha já se tornou viral.

A apresentadora levou a cabo, esta manhã de sábado, 13 de janeiro, mais uma edição da Cristina Talks, em Lisboa, e durante a tarde publicou várias imagens desta especial manhã, que poderá conferir na galeria. A última, no entanto, captou todas as atenções.

Nela, Cristina surge a dar um forte abraço a um homem que, ao que tudo indica, é mesmo João Monteiro, que como já lhe havíamos dado conta aqui pode muito bem ser o novo amor da comunicadora. "Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão…e o AMOR cruzou-se com ela", escreveu ainda na legenda.

Na caixa de comentários destaca-se, desde logo, o comentário de Francisco Monteiro. "Melhor de Portugal", fez notar. Fanny disse "o amor vence sempre" e Iva Domingues foi ainda mais longe: "Este final… Hiperventilei… ia tendo um ataque de pânico! Mas tão feliz por ti".

Assim sendo, e a avaliar por estas mensagens deixadas por pessoas próximas, tudo indica que Cristina Ferreira está a viver um novo amor. Entretanto, recorde todos os indícios que a ligam a uma relação amorosa com o irmão do último vencedor do 'Big Brother'. Leia Também: Cristina Ferreira e irmão de Monteiro juntos? Novas fotos dão que falar