Pedro Soá está imparável nas redes sociais. O recém expulso do 'Big Brother - Desafio Final' 'declarou guerra' com a TVI e até já se 'ofereceu' à SIC.

No Instagram, Pedro referiu que está "disponível para entrar na 'Quinta' ['Era Uma Vez na Quinta']" para ajudar a "rebentar com as audiências do 'BB' ['Big Brother']".

Por fim, o empresário garantiu que entraria neste programa "de borla", tendo identificado ainda Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC.

Mais tarde, nesta mesma plataforma, Pedro Soá referiu que "às vezes os impossíveis acontecem" e que já tem "ofertas a caminho". "Pois é, veremos", concluiu.

Importa lembrar que horas depois de sair do reality show, Pedro Soá referiu que o formato está "viciado, mal estruturado, desequilibrado e com finais pré-anunciados".



© Instagram/Daniel Oliveira



© Instagram/Daniel Oliveira

Leia Também: Polémica. Pedro Soá diz para "esperarem sentados" e Cristina responde