Pedro Soá foi o primeiro expulso do 'Big Brother - Desafio Final' e, indignado, deixou duras críticas ao formato, que acusou de estar "viciado, mal estruturado, desequilibrado e com finais pré-anunciados", para além de ter dito que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos poderiam "esperar sentados" pela sua presença no 'Dois às 10'.

A emissão desta quinta-feira, dia 11 de janeiro, começou precisamente com a resposta de Cristina e Cláudio a estas declarações do ex-concorrente do 'BB'.

"As pessoas entram e às vezes saem em primeiro lugar. O público decide e está decidido. Às vezes, as pessoas ficam um bocadinho enervadas, ainda para mais quando se consideram o 'Tubarão', o Cristiano Ronaldo dos reality shows", começou por dizer Cristina Ferreira, sem esconder o tom irónico.

"Às vezes escrevem coisas que não deveriam escrever", completou, antes mesmo de Cláudio ter lido integralmente o que Pedro escreveu no Instagram.

"Eu e o Cláudio cá ficámos sentadinhos", respondeu então Cristina, sendo que Cláudio revelou depois: "Até que às 5h40 da manhã de hoje, o telefone vibra e diz o seguinte: 'depois de falar com o médico, e de centenas e centenas de mensagens a pedirem para ir ao 'Dois às 10', se assim quiserem estou disponível para sexta-feira. Cumprimentos, Pedro Soá'".

Nesse momento, Cristina disse: "Logo... o melhor é esperar sentado. As pessoas têm de ter alguma coluna, de saber agir e quando se está um bocadinho ressabiado, primeiro pensa-se e depois então se escreve".

