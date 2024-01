Pedro Soá entrou em três edições do 'Big Brother' e em todas elas esteve muito pouco tempo na casa. Poucas horas depois da sua expulsão do 'Desafio Final', o ex-concorrente anunciou o "fim" desta fase em televisão.

"Para mim é o fim dos realities em Portugal. Foram quatro anos de aventuras, novas experiências, emoções etc. Infelizmente, não sou bom suficiente para o fazer no meu país. E assim sendo, como é habitual terei de provar lá fora o meu valor como tantos portugueses o fazem por não serem valorizados cá. Só é derrotado quem desiste", começou por escrever Pedro numa story feita no Instagram.

"Determinação e persistência levam sempre aos objetivos. O futuro o dirá! Obrigado Endemol, TVI, Cristina Ferreira e a todos os meus ex-colegas de todos os 'BB’s' por onde passei", rematou.



© Instagramn/Pedro Soá

Leia Também: Pedro Soá ataca 'BB': "Viciado, mal estruturado, desequilibrado"