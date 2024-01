Pedro Soá era um dos concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final', que começou no último domingo, mas abandonou a 'casa mais vigiada do país' na terça-feira, numa expulsão surpresa.

Na sua conta no Instagram, o empresário não se mostrou nada satisfeito com a expulsão e usou as stories para agradecer aos fãs que o apoiaram após a expulsão.

"Obrigado pelas centenas de mensagens! Obrigado a todos pela indignação! Obrigado a todos pela vibrante expectativa de me verem outra vez num reality", começou por escrever, acusando o formato de estar "viciado, mal estruturado, desequilibrado e com finais pré-anunciados", em referência a Miguel Vicente, que acredita que será o vencedor desta edição.

Na publicação, Soá diz ainda que não irá ao programa da manhã da TVI, 'Dois às 10', onde deveria ter marcado presença esta manhã.

Leia abaixo as palavras do empresário.

© Instagram

