A TVI tomou medidas para evitar desistências no 'Secret Story - Desafio Final'. A decisão do canal surge depois de uma edição do reality show com seis participantes abandonaram o jogo a meio.

Quem desiste não leva dinheiro para casa?

A notícia surgiu há umas semanas e sabe-se agora que corresponde à verdade. A revista TV Guia fez saber que os participantes de 'Desafio Final', atualmente em antena na TVI, não receberiam nada em caso de desistência.

O Fama ao Minuto confirmou a informação através de uma fonte ligada ao 'reality show', que nos contou o que aconteceu, por exemplo, no caso de David Maurício. O jovem desistiu de 'Secret Story - Desafio Final' 20 dias depois de ter entrado no reality show, na data de estreia, a 1 de janeiro.

João Ricardo foi o segundo participante a desistir desta edição do programa. O concorrente saiu do jogo na noite de 3 de fevereiro.

"Até ao momento não viu um cêntimo", assegurou a referida fonte, que explicou não ter informações seguras se David irá ou não receber algum dinheiro. "Ainda não se sabe bem porque é uma coisa nova", notou, dando conta de que em edições passadas a referida cláusula não existia.

"No último 'Desafio Final' desistiu muita gente, a partir daí é só juntar as peças...", disse. "Existe uma cláusula no contrato... Para se salvaguardarem, quem desiste não recebe", confirmou ainda.

Jandira Dias, Jessica Galhofas, Francisco Monteiro, Miguel Vicente, Joana Taful e Patrícia Silva foram os participantes que desistiram da edição de 'Desafio Final' em 2024. As 'falhas' afetaram a continuidade do formato e obrigaram a produção a repensar.

A mesma fonte explicou-nos ainda que esta medida tomada pela TVI e Endemol, produtora do reality show, evita que participantes que entrem com um cachê muito elevado desistam uma semana depois, entrando no programa apenas com o objetivo de arrecadarem o valor de uma ou duas semanas de participação.

Quanto aos valores que cada concorrente recebe, a fonte em questão não quis alongar-se mas explicou-nos que o valor não difere muito para pessoas que não são muito populares. Já em casos particulares, o cachê pode subir substancialmente.

O Fama ao Minuto tentou ainda confirmar a informação junto de ex-concorrentes de 'Secret Story - Desafio Final', mas ficámos a saber que os participantes "não podem comentar nada contratual, precisamente por questões relacionadas com o contrato" que assinam antes de entrarem no programa.

Leia Também: David Maurício: "Estava no buraco, tinha ataques de ansiedade, crises"