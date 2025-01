David Maurício apanhou todos de surpresa ao comunicar durante o 'Especial de Secret Story - Desafio Final' de segunda-feira, 20 de janeiro, a sua desistência do reality show.

"Entrei bem. Entrei e senti que estava preparado, mas eventualmente não estava [...] prometi a pessoas muito especiais da minha vida que não ia voltar para o buraco onde já estive", disse no momento da despedida, justificando a decisão.

Daniela Ventura, ex-namorada de David, reagiu à novidade através das redes sociais.

"Não sei o que esperam de mim enquanto pessoa, mas independentemente de tudo, não consigo ficar feliz com a queda de alguém que está visivelmente instável, emocional e mentalmente, e sei porque convivi de perto com a pessoa. Rezo por todos nós que sofremos com saúde mental de alguma forma", declarou.

Recorde-se que a relação entre Daniela e David foi marcada por diversas polémicas. O casal terminou o namoro recentemente, tendo David voltado, alegadamente, para a ex-namorada e mãe da sua filha.

