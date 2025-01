Apenas 14 horas depois de ter desistido do 'Secret Story - Desafio Final', David Maurício conversou com os jornalistas e desvendou quais os verdadeiros motivos que levaram a esta inesperada decisão.

"Pensava que estava preparado para o desafio, mas afinal ainda não estava. Foi muito duro desde a minha saída do 'Big Brother', com o 'Dilema' no meio e tudo o que se envolveu. Só me consegui encontrar em novembro. De novembro a dezembro tive uma recuperação muito boa, voltei a ser o David que entrou na primeira casa, muito chegado à família e aos amigos. Só que a verdade é que não chegou. Eu pensava que sim, mas psicologicamente não", começou por explicar.

"Saio bem e por isso é que saio, para não voltar onde já estive e onde não quero estar", reforçou.

David assume mesmo ter recorrido a apoio psicológico dentro da casa: "Recorri a apoio psicológico e sempre fui informando a Voz sobre o que sentia".

"Não me estava a sentir bem, não me estava a sentir bem no sentido em que poderia voltar a estar mal e é algo que não quero, então recorri à Voz e falei da possibilidade de desistir", disse.

O ex-concorrente decidiu deixar passar uns dias desde que começou a pensar em desistir, mas não conseguiu alegrar-se. "Não melhorei, não consegui estar ao mais alto nível. Sinto que o 'Desafio Final' é um programa em que todos têm de estar ao mais alto nível e eu não estava", justificou.

"Estava no buraco, tinha ataques de ansiedade constantes, tinha crises"

Ainda a respeito dos motivos que levaram à desistência, tal como Cláudio Alegre, David identifica a casa do 'Desafio Final' como um jogo com poucas dinâmicas e muitos momentos de silêncio.

"O 'Desafio Final' é uma casa mais isolada [...] tem muito tempo morto. Comecei a pensar naquilo que poderia perder cá fora, podia perder outra vez a ligação boa que tenho com a minha filha, com a mãe da minha filha, com os meus pais, irmãos, amigos, e não queria isso", explicou.

"Estava tranquilo com medo de não ficar bem, porque neste momento estou bem. Desisti de forma segura", continuou.

David assume ter passado momentos complicados após e durante a relação com Daniela Ventura, com quem se envolveu aquando da sua participação no 'Big Brother 2024'.

"Os meses que vivi anteriores foram péssimos, foram realmente maus, eu estava no buraco, tinha ataques de ansiedade constantes, tinha crises. Andava triste, não andava em mim", confirmou.

Dentro do jogo, diz, começou a "aperceber-me de certos comportamentos" que o poderiam levar "para um buraco" onde já esteve e não quer estar.

Também o medo de ser "mal interpretado" pesou na decisão, já que a informação que lhe chegava dos concorrentes que foram entrando ao longo do jogo não eram simpáticas a respeito da sua popularidade.

"Quando começam a vir de fora [outros concorrentes] e mesmo não podendo trazem informações do exterior [...] sei que sou falado por bons e maus motivos, e não quero estar num sítio onde não tinha como defender-me do que se estivesse a passar - esse também foi um dos motivos", completou.

