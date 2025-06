Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior, mais conhecido como Cristianinho, é o filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

Prestes a completar 15 anos (comemora o aniversário na próxima terça-feira, 17 de junho), o jovem seguiu os passos do pai no mundo do futebol já que representa Portugal na Seleção Sub-15 e joga nas camadas jovens do Al-Nassr.

A julgar pela foto publicada pelo internacional português, este domingo, as semelhanças entre os dois são notórias. Lado a lado, é possível ver que o jovem já está da altura do pai e em termos físicos para lá se aproxima. "Tal pai, tal filho", escreveu o desportista na legenda da publicação do Instagram.

