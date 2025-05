Depois do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, ter marcado os seus primeiros dois golos ao serviço da seleção portuguesa sub-15, no jogo contra a Croácia, no passado domingo, Georgina Rodríguez mostrou todo o seu apoio.

Nas histórias do Instagram, a modelo partilhou vídeos do jogo e escreveu na legenda: "Dois golaços do Cristiano Ronaldo Júnior. Amamos-te".

Portugal ganhou por 3-2 e conquistou, desta forma, o torneio Internacional Vlatko Markovic.

